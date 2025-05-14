РУСАДА намерено усилить допинг-контроль фигуристов перед отбором на ОИ-2026

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация намерена усилить тестирование российских фигуристов и конькобежцев, которые будут участвовать в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Мы всегда придерживаемся позиции выполнения любых критериев, которые устанавливают международные спортивные федерации. Сейчас помогаем представителям как летних, так и зимних видов спорта, если возникает необходимость в дополнительном допинг-тестировании. Безусловно, будем помогать [фигуристам и конькобежцам] выполнять эти критерии. На принятие решений об установлении критериев мы повлиять не можем, но помогать их выполнять мы будем, как и находиться в контакте с федерациями по зимним и летним видам спорта.

Особенно много работы будет в период подготовки к Играм, это же, можно сказать, когда спортсмены будут готовиться к чемпионатам мира. Мы ведём эту работу, не прекращая, а сейчас будем её усиливать», — приводит слова Логиновой ТАСС.