Бывшая российская фигуристка вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась о недопуске пар и танцоров до квалификации на Олимпиаду -2026.

«Конечно, жаль, что танцы и пары не допустили до квалификации на Олимпиаду. Я не понимаю, по какому критерию это всё отбиралось и решалось. По мне, странно, что ребят не пустили. Хорошо, что пустили одиночников.

Петросян, Гуменник, Горбачёва и Дикиджи — это те ребята, которые на 100% заслужили туда поехать. Они провели прекрасный сезон. Пожелаем ребятам удачи в отборочном турнире. Я уверена, что каждый из них будет ответственно подходить к делу и покажет свой максимум», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.