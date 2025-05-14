16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. Об этом спортсменка заявила на своей странице в социальных сетях.

«Дорогие друзья, спасибо всем за переживания. Наверняка многие из вас в курсе, что я пережила тяжелейшую травму позвоночника, лечилась и очень долго восстанавливалась, поэтому я уже два сезона (2023/2024 и 2024/2025) не выступала в России ни на одном официальном старте. И я не являюсь членом сборной России.

Выдержать все испытания я смогла благодаря моей семье: моим маме и папе, моей сестре и моему тренеру Евгению Викторовичу. Я хочу, чтобы вы знали: я очень благодарна России и всем, кто хоть в чём-то мне помогал здесь, я ценю вклад каждого в моё развитие и становление и, конечно, вашу поддержку. Я тренировалась в частной академии, но всегда ощущала себя членом большого сообщества фигуристов.

С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег. Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, которой сейчас не только в моей душе, но и в моём сердце. Очень жду разрешения на мой переход! А ещё мне завтра исполняется 17 лет, и я буду очень благодарна всем за поддержку меня на новом пути», — написала Жилина.