Гербольдт — о парном катании: специально забирают у нас этот шанс, намеренно провернули

Бронзовый призёр чемпионата России, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась эмоциями после недопуска спортивных пар к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Очень обидно за парное катание, это был явный заход на золото. Ударили по больному месту, при всём уважении к нашим парням, к Гуменнику, главные шансы у нас были именно в парном катании и женском одиночном. И вот как будто бы специально забирают у нас этот шанс, ощущение, что всё намеренно так провернули. Специально ударили в самое больное место, по-другому сказать не могу.

Обидно и за Степанову с Букиным, как-то у них не складывается с Олимпиадой, к сожалению. Я знаю точно, что ребята долго готовились, ждали, надеялись, верили. И вот такой итог. Заранее никто ничего не знал, как я понимаю, могу отвечать только за себя, но похоже, что все узнали только сейчас», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.