Юрист: российские фигуристы могут обжаловать решение о недопуске на квалификацию ОИ в CAS

Юрист Анна Анцелиович высказалась о недопуске некоторых российских фигуристов к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Мы полагаем, что российские фигуристы могут обратиться в CAS по поводу недопуска до квалификации на Олимпиаду. Коммуникация от декабря 2024 года предусматривает возможность апелляции в CAS. Сейчас почему-то ISU пошло на попятную и говорит о том, что апелляция невозможна. Мы предполагаем, что не совсем корректно менять правила игры на лету, поэтому можно попытаться отстоять в CAS такую возможность.

Если доказать, что пары соответствовали критериям и должны были получить нейтральный статус, потенциально такое может быть. У нас в практике был случай, когда не CAS, а предварительное решение об отказе в федеральном статусе отменено Международной Федерацией и спортсмен был допущен в нейтральном статусе до Олимпийских игр в Париже», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.