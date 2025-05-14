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Базарова — о недопуске в танцах и парах: странное и не до конца понятное решение

Базарова — о недопуске в танцах и парах: странное и не до конца понятное решение
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Бронзовый призёр чемпионатов Европы, чемпионка России Вера Базарова высказалась о недопуске некоторых российских фигуристов к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Очень странное решение ISU для меня, не до конца вообще понятное. Всем было очевидно, что в парном катании мы претендовали на золото – из-за этого недопуск ещё обиднее воспринимается. И главное – никак не комментируется, не объясняется. Не знаю, как на это реагировать, радостно за тех, кого допустили, но грустно за тех, кого не допускают.

Причём самое обидное, опять же, что нет никаких объяснений. И возможностей на это всё повлиять. Я не представляю себе Олимпиаду без российских пар. Уровень сразу будет совсем другой, можно сказать, не до конца полноценный», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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