Леонова: Олимпиада пройдёт в Италии, убирают именно те виды, которые помешают взять медаль

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова высказала мнение о том, почему российским парам не дали нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я не знаю, конечно, причин недопуска, но вижу для себя одну – боятся, что наши спортсмены заберут все медали. Вот что я могу сказать на этот счёт. Очень тщательно подбирали виды, здесь же конкуренция. Не могу гарантировать что это всё связано и имеет прямую взаимосвязь, какое-то значение, однако смотрите сами. Олимпиада пройдёт в Италии. Итальянцы очень ждут медалей в парном катании и танцах на льду, их спортсмены метят в тройку. А как им претендовать на пьедестал, если там будут русские? Вот и выходит так, что убирают именно те виды, которые могут помешать Италии взять медали. Я иначе это объяснить не могу.

Понятно, что нам никто ничего не скажет, правду мы никогда не узнаем. Есть сильный танцевальный дуэт, опытный. Много лет катаются, идут к своей медали. Но борьба будет не на жизнь, а на смерть и если в неё ещё и русские добавятся, то вообще. В парах тоже стабильность есть сразу у нескольких дуэтов, ждут успеха. Это подковёрные игры, в которых трудно что-то понять. Кто-то понял хотя бы сейчас, почему не поехал на Олимпиаду в 2018 Иван Букин? Что такого он сделал? И снова такая же история, и опять его не пускают. Уже даже не смешно», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.