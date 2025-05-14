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Гербольдт — о частичном допуске на ОИ: сначала с грустью прочитала все эти новости

Гербольдт — о частичном допуске на ОИ: сначала с грустью прочитала все эти новости
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала об ощущениях, которые испытала, узнав, что российские пары не получили нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Сначала с грустью прочитала все эти новости. Я считаю, что несправедливо было не допустить опытных ребят, которые могли и должны были бороться за титулы. К сожалению, когда не объясняется даже причина, это грустно», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду.

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