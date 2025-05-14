Призёр чемпионатов Европы отреагировала на частичный допуск россиян на Олимпиаду

Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы Вера Базарова высказала мнение о допуске российских фигуристов-одиночников к Олимпийским играм – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Здорово, что в принципе хоть кого-то допустили, пусть в таком небольшом совсем составе, но всё-таки мы поедем на Олимпиаду, наши фигуристы будут в Милане. Это здорово. А вот то, что никого вообще не допустили в танцах на льду и в парном катании… Это обратная сторона всей этой истории», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. ISU одобрил нейтральный статус четырём российским фигуристам: Аделии Петросян, Пётру Гуменнику, Алине Горбачёвой и Владиславу Дикиджи.