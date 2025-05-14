Гербольдт — о призывах к бойкоту ОИ: только самим спортсменам решать, как поступить

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о ситуации с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Неправильно всех подводить под одно решение. Всё-таки у нас не командный вид спорта, а личная дисциплина. И решать так, что не поедет теперь никто, потому что не пустили этих… На мой взгляд, это неправильно. Кого допустили, уже хорошо, нужно ехать и показывать себя. Нужно бороться, нужно доказывать. Один за всех и все за одного – тут не совсем так работает. Это индивидуальные заявки, не мне и не кому-либо ещё решать, что правильно, а что нет.

Среди представителей летних видов спорта были те, кто сам отказывался из общей солидарности с коллегами – это тоже их решение. Шанс даётся конкретному человеку, только самим спортсменам предстоит решать, как им поступить в той или иной ситуации. Это их карьера и их жизнь. Какое бы они ни приняли решение – оно будет верным. Неправильно будет за что-то осуждать. Но главное, это должно быть именно их решение, без давления и указки сверху», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.