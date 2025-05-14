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Леонова: взять топ-5 ЧР у мужчин — каждый был бы достоин ОИ, у всех свои плюсы и минусы

Леонова: взять топ-5 ЧР у мужчин — каждый был бы достоин ОИ, у всех свои плюсы и минусы
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о том, кто из фигуристов мог бы поехать на Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«По женскому одиночному никаких вообще вопросов. Всё логично и понятно, очевидно, что Петросян первая, Горбачёва, вероятнее всего, сразу идёт за ней. Всё в порядке. У парней я изначально не хотела кого-то выделять, я просто была бы рада за любого парня, кого допустят.

Вот взять топ-5 последнего чемпионата России – каждый был бы достоин, у всех есть свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Поэтому тут не стоит делать какой-то выбор, жалеть сейчас, что кто-то один, а не другой. Все достойны, и Петя в том числе, хороший вариант. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны, его заметят на международной арене», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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