Леонова: для Гуменника большим счастьем будет попасть хотя бы в топ-5 на ОИ

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова оценила перспективы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Для Гуменника большим счастьем будет хотя бы в топ-5 попасть, если честно, глядя на ту ситуацию, которая сейчас есть в мире. Я смотрела чемпионат мира, уровень очень высокий, понятно, что есть Малинин и Шайдоров, их мы не берём в расчёт, у всех бывают срывы, но их я ставлю отдельно. Однако и дальше вплоть до 10-го места – очень сильные ребята. С другой стороны, всё близко, сильный разброс, всё играет на нервах. Так что может случиться всякое, в теории, наверное, можно и о бронзовой медали аккуратно помечтать. Почему нет? Случиться может всё что угодно.

Не знаю, куда его поставят. Если будут два чистейших проката, идеальных, без единой помарочки – можно думать о третьем месте. Потому что сейчас не до конца понятно, кто там третий, 100-процентного кандидата нет. Но, опять же, как ещё будут судить… Нужно понизить уровень ожиданий, выступить достойно, а там уже – как что будет. Мы не знаем, как нас будут оценивать, я переживаю, что специально будут занижать оценки», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.