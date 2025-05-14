Гербольдт: и на Гуменника, и на Дикиджи будет колоссальный прессинг

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказала мнение о том, насколько тяжёлым может быть давление на российских фигуристов-одиночников Петра Гуменника и Владислава Дикиджи на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

«Касательно парней сложно говорить о перспективах Гуменника. Я не раз говорила, что наше мужское одиночное катание серьёзно прибавило в сравнении с прошлой Олимпиадой, ребята подтянулись, намного повысили свою планку. При этом им будет сложно хотя бы потому, что нет никакого рейтинга, начинать придётся с первых разминок, не с тех, с которых должны были стартовать. Да и вряд ли нас обойдёт стороной определённая предвзятость со стороны судей. Всё-таки у нас субъективный вид спорта, а, к сожалению или к счастью, они из России, и прессинг что на Петра, что на Влада, если он выйдет на старт как запасной, будет. И этот прессинг будет очень значительный, колоссальный. Хочется верить, что они с этим справятся и докажут прежде всего сами себе, что мы сильны не только уровнем катанием, но и моральным духом.

Если говорить про именно спортивные перспективы, к сожалению, мы не можем сказать, что наши парни сильнее того же Ильи Малинина. Хотя Олимпиада – это особые соревнования. И, как правило, фавориты, к сожалению, их не выигрывают. Все помнят, какой фестиваль падений был у Юдзуру Ханю и Патрика Чана на Олимпиаде в Сочи. Они соревновались, кто меньше упадёт. Всё может быть, непредсказуемость полная. Нужно верить, надеяться на чудо. Конечно, любая медаль будет скорее чудом, не надо давить и ждать, но верить нужно», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.