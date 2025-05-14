Леонова назвала смешанными свои эмоции по поводу частичного допуска россиян на ОИ

Серебряный призёр чемпионата мира, тренер по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась эмоциями после недопуска спортивных пар к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Эмоции были смешанные. Тут как в поговорке, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начинать? Поэтому сложно в полную силу порадоваться за ребят, но в целом, конечно, это большой шаг вперёд, что нас вообще куда-то допускают, есть какая-то надежда, что представители России будут на Олимпиаде. Хоть и не все, но кто-то. Радости, наверное, больше», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.