Гербольдт — о Петросян: она едет за первым местом без вопросов. Наши девушки — лучшие

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о перспективах российских фигуристок-одиночниц Аделии Петросян и Алины Горбачёвой на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Петросян поедет за первым местом, тут без вопросов. Наши девушки по-прежнему остаются лучшими в мире. Если и с психологическими, и с другими нюансами, которых множество, они справятся – конечно, она основной претендент на победу.

Горбачёва в случае чего тоже сможет себя показать с лучшей стороны. У нас есть много девушек, которые, если понадобится, смогли бы заменить первый номер, сохранив при этом результат. В женском одиночном мы остаёмся лучшими в мире, вне зависимости от того, как они распределяются между собой на российских соревнованиях», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.