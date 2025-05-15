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Базарова: Мишиной и Галлямову будет тяжело «дожить» до 2030 года, морально и физически

Базарова: Мишиной и Галлямову будет тяжело «дожить» до 2030 года, морально и физически
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Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы Вера Базарова оценила возможность выступления на Олимпиаде-2030, которая пройдёт во французских Альпах, текущих лидеров российской сборной в парном фигурном катании.

«Дожить до 2030 года? Даже Мишиной и Галлямову будет тяжело, и Бойковой с Козловским. Степановой с Букиным – тем более. Не только физически, но и морально в первую очередь. Наибольшая мотивация, наверное, будет у Бойковой с Козловским, всё-таки у них совсем нет олимпийских наград, у Мишиной и Галлямова есть две бронзы, с личного и командного турнира Игр-2022. У Александры и Дмитрия олимпийских наград нет, гештальт не закрыт. Но будут ли силы столько ещё кататься и держать себя на высоком уровне?» – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. ISU одобрил нейтральный статус четырём российским фигуристам: Аделии Петросян, Пётру Гуменнику, Алине Горбачёвой и Владиславу Дикиджи.

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