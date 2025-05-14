Леонова: если устраивать какие-то бойкоты, нас ещё отстранят сразу на четыре года

Серебряный призёр чемпионата мира, тренер по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала недопуск спортивных пар к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Читала все эти призывы к бойкоту, и я решительно против. Надо ехать. Обязательно! Без вариантов, давайте ещё устраивать какие-то бойкоты, чтобы нас ещё отстраняли сразу на четыре года. Почитайте регламент МОК, зачем усиливать весь этот конфликт, теперь уже с нашей стороны? Такие выпады только вредны, нужно довольствоваться тем, что есть.

К тому же это будет несправедливо по отношению к Аделии и Петру. Они заслужили эту поездку, они достойны этого. Почему они должны от неё отказываться? Вот ради чего? Кому от этого будет лучше? Я вот этого не понимаю», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.