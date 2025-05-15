Леонова: Мишиной и Галлямову нужно кататься и бороться, быть готовыми и не опускать руки

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о том, что она думает о продолжении карьеры российской пары Александр Галлямов/Анастасия Мишина.

«Если говорить про Мишину и Галлямова, то они, в принципе, ещё достаточно молодые спортсмены. Наверное, это возможно. Я не считаю их ветеранами фигурного катания, всё возможно. Но всё зависит от их желания и мотивации. Если ещё четыре года ездить только по российским стартам…

Я вот не пойму, после такого решения уже после Олимпиады их куда-то где-то как-нибудь допустят? Они смогут ездить и выступать? Будут принимать участие в Гран-при, если нас допустят? Непонятно. Но кататься нужно, бороться нужно. Пока это только вопрос Олимпиады, а дальше, надеюсь, мы выйдем на международные старты полноценно, и надо быть готовыми, держать свой уровень. Точно не надо опускать руки», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.