Базарова — о возможном бойкоте ОИ: надо хоть как-то обозначать своё возвращение

Бронзовый призёр чемпионатов Европы, чемпионка России Вера Базарова высказалась о недопуске некоторых российских фигуристов к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Конечно, тем, кому дали зелёный свет, надо ехать и показывать себя. В любом случае хоть как-то обозначать своё возвращение на международную арену, делать какие-то шаги в этом направлении. Большая радость за Аделию Петросян, насколько я слышала, по ней были сложности, непонятно было, допустят её или нет. К счастью, всё в порядке и она едет», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.