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Гербольдт: Петросян — первый номер, Горбачёва идёт следом — это объективная истина

Гербольдт: Петросян — первый номер, Горбачёва идёт следом — это объективная истина
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Бронзовый призёр чемпионата России, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт считает, что чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заслужила выступить на Олимпийских играх — 2026.

«В женском одиночном всё скорее справедливо, Петросян – первый номер, Горбачёва идёт следом за ней. Это объективная истина, но отмечу, что есть и другие сильные спортсменки. Федерация просчитывала все возможные варианты. Каждая из девушек заслужила это место, все молодцы, я бы не стала принижать достоинства остальных наших спортсменок. Но это решение правильное.

У парней я не совсем вправе что-то говорить, поскольку я заинтересованное лицо. Однако, опять же, федерация руководствовалась своим взглядом, они лучше осведомлены, в любом случае у них большой опыт, на них и ответственность. Оспаривать ничего не нужно, обсуждать долго это решение – тоже. Раз так решили – значит, это правильно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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