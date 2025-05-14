Леонова — о Петросян: с её прыжковым набором как ни занижай оценки — она всё равно сильнее

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова оценила перспективы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Помешать Петросян победить могут только какие-то неспортивные факторы, наверное, тьфу-тьфу, чтобы всё было в порядке по здоровью. Конкуренток я не вижу. Если она выходит и катает так, как она умеет кататься, как выходила по ходу этого сезона – все сразу отваливаются, вариантов нет.

С прыжковым набором Петросян как ни занижай оценки, она всё равно на голову всех сильнее. Её не задвинешь, рука не подвинется. Алису Лью я и рядом не ставлю, если и искать соперниц, то скорее Каори Сакамото, Эмбер Гленн. Вероятно, они и распределят между собой серебро и бронзу. Хотя, возможно, в тройку попадёт в итоге и Лью. Это ещё и вопрос нервов, если кто-то вывалится – Лью может попасть в призовые места.

Мы видели Гленн в стрессовой ситуации, которая вообще не смогла собраться, и Лью, которая выходила на произвольную домашнего чемпионата мира так, будто бы в магазин за хлебом пошла прогуляться. И выиграла. Если с таким же настроем выйдет на Олимпиаду, она сможет претендовать на высокие места. У Сакамото и опыт, и давление. Она очень много отдала фигурному катанию, у неё уже есть медаль Пекина. Её хорошо оценивают, знают. Но будут ли силы на новый триумф, мы не знаем», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.