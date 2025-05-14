Базарова — о Гуменнике: не стоит делать завышенных ожиданий, важен сам факт участия

Бронзовый призёр чемпионатов Европы, чемпионка России Вера Базарова высказалась о перспективах российских фигуристов на Олимпийских играх — 2026.

«Если говорить про Петросян, то рассчитываем на золото. Держим за неё кулачки, главное, чтобы всё сложилось, всё было в порядке со здоровьем. Нужно хорошо подготовиться и показать свой высокий уровень.

Что касается Гуменника, наверное, не стоит делать завышенных ожиданий, важно достойно выступить, шанс побороться за бронзу, вероятно, будет. Но опять же сам факт присутствия в числе участников олимпийского турнира представителя России дорогого стоит. После трёхлетнего, к тому моменту уже четырёхлетнего перерыва – большой, гигантский шаг вперёд», — сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.