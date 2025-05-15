Гербольдт — о Мишиной и Галлямове: сомнительно, что будет мотивация держаться ещё цикл

Бронзовый призёр чемпионата России, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт считает, что чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, не примет участие в Олимпиаде-2030.

«Сомнительно, что у ребят будет мотивация держаться за ещё один олимпийский цикл. Когда тебя не допускают, и так тяжело найти в себе силы, а тут ещё и дистанция на четыре года вперёд – это непросто как минимум. Да и ребятам уже не по 15 и по 18 лет, каждый год важен. Упираться, терпеть, верить и ждать…

Спорт – история мимолётная, а если говорить про Степанову с Букиным, то они уже возрастные спортсмены. Не знаю, как найти в себе мотивацию продолжать тренироваться и ждать ещё один олимпийский цикл. Но если такие найдутся, то просто слова восхищения. Преклоняюсь перед такими людьми. Они настоящие спортсмены», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.