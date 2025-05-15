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Леонова — о Степановой и Букине: в танцах на льду прыгать не надо, можно спокойно кататься

Леонова — о Степановой и Букине: в танцах на льду прыгать не надо, можно спокойно кататься
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова высказалась о недопуске танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026.

«Со Степановой и Букиным сложнее, тут уже и возраст будет сказываться, так или иначе. Но, опять же, никто не отменял допуск на другие соревнования, возможно, удастся ещё себя проявить на международной арене, пусть даже это будет и не Олимпиада. Хотя понятно, что для любого спортсмена в нашем виде спорта Олимпиада – главная цель в жизни.

Это будет их решение, представить их через четыре года на Играх в 2030 году… Сложно, хотя итальянская пара достаточно возрастная. В парном катании выступает канадская фигуристка, ей уже за 40 лет, и ничего. Сразу скажу, это шутка, но в каждой шутке… Прыгать в танцах на льду не надо, так что можно и кататься спокойно», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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