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Татауров — о заявке Дикиджи запасным: Влад заслужил попасть на ОИ, это выбор федерации

Татауров — о заявке Дикиджи запасным: Влад заслужил попасть на ОИ, это выбор федерации
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Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что его ученик заслуживает попадания на Олимпийские игры в Милане. Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус двум российским фигуристам в мужском одиночном катании. Однако по решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) первым номером заявлен Пётр Гуменник, а Дикиджи лишь запасным.

«Это не мой выбор. Я шёл к этому 10 лет, конечно, для меня было важно, чтобы Влад тоже попал на Олимпиаду. Тем более он это заслужил, как мне кажется. Но это выбор федерации по их критериям, я его не буду комментировать», – приводит слова Татаурова ТАСС.

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