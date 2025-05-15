Авербух — о словах про 15-летнюю Арзамасову: моя большая ошибка, сказал глупость

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал свои резонансные слова о том, что когда он впервые увидел свою будущую жену, известную актрису Елизавету Арзамасову в её 15 лет, то «это уже не ребёнок, у неё уже всё было».

«В интервью я сказал, что 15 лет – это уже не ребёнок, что это женщина и у неё все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Хочу пояснить, что я имел в виду, и главное – что я не имел в виду.

В первую очередь я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой. И представить себе, что я так вот ненароком затрагиваю такие темы… Это абсолютно недопустимо. Я хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в свои 15 лет она уже была интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели.

Много раз прокручиваю свой реальный ответ. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из‑за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема, что я так среагировал и на слово «ребёнок» начал защищаться. Эта формулировка была необдуманной, но это не снимает с меня ответственности. Это моя ответственность и моя очень большая ошибка. Я не раз говорил, что наши отношения начались только спустя много лет, когда мы оба были уже взрослыми самостоятельными людьми и когда между нами возникли взаимные осознанные чувства.

Несмотря на то что я подвергся достаточно большой критике, я хочу вам всем сказать большое спасибо, потому что это для меня огромный урок, который я принимаю всерьёз.

Надеюсь, на этом моё объяснение и этот вопрос будут исчерпаны. У нас с Лизой замечательная семья, двое прекрасных детей. Через полгода мы будем отмечать пять лет нашей совместной жизни. Я очень люблю и бесконечно уважаю свою жену и всегда за неё горой. Я хочу сказать при этом большое спасибо ей за то, что она оказывает мне огромную поддержку. Хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая и необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком», – сказал Авербух в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.