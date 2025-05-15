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Ирина Роднина — о недопуске пар на квалификацию ОИ: очень обидно и больно!

Ирина Роднина — о недопуске пар на квалификацию ОИ: очень обидно и больно!
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о недопуске российских спортивных и танцевальных пар на квалификационные старты к Олимпийским играм – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«За последнее время мы уже ничему не удивляемся в области спорта. Понятно, что идут на послабление, но очень медленными шагами. Накладывают на нас какие-то ограничения моментально, а снимают их медленно. Это очень обидно и больно! В парном катании мы точно имели все шансы на самые высокие позиции», — сказал Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду.

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