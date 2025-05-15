Загитова — об Овечкине: хочу телепортироваться в прошлое и увидеть побитие рекорда Гретцки

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о рекорде российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Я очень рада за Александра. Он спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями. Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!

К сожалению, из-за большой загруженности сейчас не так часто удаётся ходить на хоккей, как хотелось бы, но слежу за результатами. Конечно же, хотелось бы побывать на легендарном матче с Овечкиным, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.