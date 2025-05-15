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«Нам никто не говорил, что надо тренироваться». Базин — о выборе в запас на ОИ-2026

«Нам никто не говорил, что надо тренироваться». Базин — о выборе в запас на ОИ-2026
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Чемпион России Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, высказался о выборе в танцах запасного дуэта на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026.

«Плюс была же какая-то информация в СМИ, что нас нет в числе запасных. Если бы мы были запасными на отборочный турнир в Китае, мы бы тренировались, потому что не могли подвести сборную, но нам никто не говорил, что нужно тренироваться, быть в обойме.

Быть запасными на Олимпиаду или отбор — это большая ответственность, и просто так такие вещи не делаются, то есть нам бы, условно, сейчас сказали тренироваться, если бы это было необходимо. Но по всем косвенным признакам было понятно, что мы не будем запасными», — приводит слова Базина Sport24.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин официально завершили профессиональную карьеру в начале этого межсезонья. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в танцах на льду. Первыми были заявлены Александра Степанова/Иван Букин. Из-за неодобрения их кандидатур попавшие в запас Василиса Кагановская и Максим Некрасов даже не рассматривались.

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