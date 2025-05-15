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Егор Базин: на ЧМ-2025 мы с Худайбердиевой спокойно смогли бы бороться за 3-4-е место

Егор Базин: на ЧМ-2025 мы с Худайбердиевой спокойно смогли бы бороться за 3-4-е место
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Чемпион России Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, заявил, что при нормальном судействе на прошедшем в Бостоне чемпионате мира — 2025 они с партнёршей могли бы спокойно бороться за третье-четвёртое место. По словам Базина, трёхкратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс вообще не должны были попасть в топ-5.

«Посмотрел чемпионат мира и остался недоволен. Первыми в произвольном должны были стать канадцы (Пайпер Гиллес/Поль Пуарье), вторыми – Оливия Смарт с Тимом Диком. А ещё мне Каррейра/Пономаренко понравились. Совсем не понравились Чок и Бэйтс. Мы с Лизой обсудили, что в танцах произошла не просто стагнация, а деградация. Если в России был затор, а сейчас началось развитие, то в мире совсем не так.

Если бы мы были на этом чемпионате мира с нормальным судейством, то Степанова/Букин спокойно могли бы бороться за тройку при статусе первой пары, мы (при статусе первой пары) – за третье-четвёртое место, да и Дэвид Нарижный с Максимом Некрасовым могли бы быть около тройки. Это чисто моё мнение, оно может быть в корне неправильным. Но я вижу это так. Если бы было честное судейство, Чок/Бэйтс не было бы в топ-5», – приводит слова Базина Sport24.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин официально завершили профессиональную карьеру в начале этого межсезонья. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.

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