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Российские фигуристы готовятся оспаривать отказ в нейтральном статусе в CAS

Российские фигуристы готовятся оспаривать отказ в нейтральном статусе в CAS
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Российские фигуристы, которым Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе, рассматривают возможность апелляции на решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Такая возможность на данный момент прорабатывается, уже началась подготовка документов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что ISU не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин.

Из-за их недопуска заявки танцоров Василисы Кагановской и Максима Некрасова, а также спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского даже не рассматривались.

Сам ISU сообщал, что апелляция на их решение невозможна. Однако в декабрьском документе о допуске такая опция сохраняется.

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