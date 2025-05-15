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Российских тренеров, работающих с иностранцами, не будут проверять на нейтральность к ОИ

Российских тренеров, работающих с иностранцами, не будут проверять на нейтральность к ОИ
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Российские и белорусские тренеры, работающие с иностранными спортсменами, не будут подвергаться проверке со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) для допуска на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане.

«Тренеры с паспортами РФ и Беларуси, работающие со спортсменами, представляющими другие страны, не будут подвергаться проверке. Коммюнике ISU распространяется исключительно на спортсменов с нейтральным статусом и их окружение, участвующих в определённых олимпийских квалификационных мероприятиях ISU», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.

Отмечается, что предоставлением аккредитаций на сами Игры будет заниматься МОК.

Напомним, иностранных фигуристов тренируют несколько российских наставников. Например, Этери Тутберидзе работает с одиночником Никой Эгадзе, Павел Слюсаренко — с парниками Анастасией Метёлкиной/Лукой Берулавой, Евгений Рукавицын — с Анастасией Губановой. Все эти спортсмены выступают за сборную Грузии.

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