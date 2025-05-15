«Неуважение к нашей стране». Тренер Дикиджи — о недопуске парников и танцоров к ОИ-2026

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, высказался о недопуске российских фигуристов, выступающих в парном катании и танцах на льду, к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе лидерам сборной — Мишиной/Галлямову, Степановой/Букину.

«Эмоции по поводу недопуска пар и танцоров самые отрицательные – не очень хороший поступок ISU. Если бы все поехали – это одно, а в таком виде – это просто неуважение к нашей стране.

Если допуск есть, значит, он есть у всех во всех видах. Считаю, что могли бы наших фигуристов и в командный турнир включить. Потому что не по вине спортсменов они были отстранены. Для меня всё это загадка.

Я, конечно, думаю, что, может быть, что-то поменяется. Поэтому ждём, как поступит дальше наша федерация, как поступят юристы, что посоветуют они», – приводит слова Татаурова ТАСС.

Ранее стало известно, что российские фигуристы, которым ISU отказал в нейтральном статусе, рассматривают возможность апелляции на решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).