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Исполком ФФККР не одобрил переход Ивана Попова в сборную Узбекистана

Исполком ФФККР не одобрил переход Ивана Попова в сборную Узбекистана
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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход российского фигуриста Ивана Попова в сборную Узбекистана.

«ФФККР не разрешила перейти Ивану Попову в сборную Узбекистана», – приводит слова источника ТАСС.

Иван Попов тренируется у специалиста Инны Смирновой. В сезоне-2024/2025 дважды занял седьмое место на первом и третьем этапах Гран-при России. На чемпионате России был восьмым. В 2024 году на чемпионате России по прыжкам стал победителем в командном зачёте и серебряным призёром в личном зачёте.

Ранее ФФККР не одобрила переход Вероники Жилиной, тренирующейся в академии Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. При этом парниками Карине Акоповой и Никите Рахманину разрешили перейти в Армению, а Марии Нехаевой — в Израиль.

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