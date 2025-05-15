Алёна Косторная: мы с Куницей долго готовились к беременности, было много сложностей

Чемпионка Европы Алёна Косторная поделилась новыми подробностями по поводу ожидания их с Георгием Куницей будущего ребёнка.

«Мы долго готовились к беременности, и на этом пути было много сложностей, о которых изначально и не подозревали. Но в итоге всё хорошо – и мы этому очень рады. Многие, конечно, удивились, потому что по моей форме на тот момент было вообще ничего не видно. Сейчас уже чуть-чуть фигура выдаёт.

Еще думаем по поводу имени, пока время позволяет. Самое главное – воспитать достойного человека с моральными принципами. И дать ему хорошее образование.

Саше [Трусовой] с Макаром [Игнатовым] я тоже желаю всего самого прекрасного, чтобы с ребёнком всё было здорово. Думаю, они будут отличными родителями, так что главное – здоровья и счастья их семье.

Поздравили меня очень-очень многие фигуристы – им большая благодарность за такую поддержку. Знаете, так ценно, когда в жизни есть такая огромная группа людей, объединённых общим интересом. Конечно, мы все друг за друга переживаем, а когда происходят такие трепетные события вроде рождения ребёнка, – конечно, особенно сильно поддерживаем друг друга. Все понимают, что семья в жизни самое важное, а всё остальное второстепенно», — приводит слова Косторной The Voice.

Косторная и Куница выступали в соревнованиях среди спортивных пар, но ранее объявили, что возьмут перерыв на два года. Недавно стало известно, что они ожидают появления на свет мальчика.