«Вопрос — как так?» Базин — о том, что Кагановскую/Некрасова подали запасными на ОИ

Чемпион России Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрать запасным дуэтом на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026 молодую пару Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Также Базин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать в выдаче нейтрального статуса всем российским танцорам и парникам.

«Мне обидно, что в итоге никто не поехал. Я сам смирился (с тем, что не еду), всё обдумал и очень хотел бы, чтобы кто-нибудь поехал, воспользовался этим шансом. Но никто не воспользовался, и я даже не знаю, кто в этом виноват. Догадываюсь кто, но…

Наверное, даже такая Олимпиада без флага и гимна должна быть для страны. Ты воспользуешься шансом, едешь туда, доказываешь всем. Но, конечно, в реалиях нашего спорта, особенно танцев на льду, какое-то место достичь было бы тяжело. И я понимаю, что, если бы мы были в десятке, было бы вообще за счастье.

Как поняли, что мы не в списках? Если бы мы были в этих списках, нам бы сказали: «Ребята, держим себя в форме, тренируемся». Как минимум я не заполнял бумаги на нейтральный статус. Хотя можем задаваться вопросом «почему», раз мы вторая пара, почему мы не имеем шансов.

[О статусе второй пары у Василисы Кагановской/Максима Некрасова] Да, из-за этого вопросы – как так?

Мой ответ? Я закончил со спортом.

В случае если Ваню [Букина] не допускают, был шанс поехать у Дэвида [Нарижного] с Ирой [Хаврониной]. Это достойная пара, которая бы представила нашу страну на Олимпиаде. Они третье место заняли на чемпионате России. Но они не запасные. Хотя насколько мне известно, Дэвид катается уже», — сказал Базин в эфире «Okko фигурное катание».

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин официально завершили профессиональную карьеру в начале этого межсезонья. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.