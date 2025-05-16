Бывшая российская спортивная пара выступит на квалификационном турнире в Пекине

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли в сборную Армении по решению на прошедшем несколько дней назад исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России, планируют выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Для этого им необходимо попасть в топ-4 на квалификационном турнире в Пекине (Китай), который состоится с 17 по 21 сентября.

«Сегодня мы из России официально получили бумагу о том, что пара Акопова и Рахманин с сегодняшнего дня будет выступать под флагом Армении. Первое их выступление будет в конце августа в США на ISU Challenger Series, а оттуда поедут в Пекин на олимпийский квалификационный турнир. По всем критериям они могут участвовать на Олимпийских играх после смены гражданства, если пройдут отбор. Важно, чтобы они завоевали очки для попадания в Милан», — приводит слова президента Федерации фигурного катания Армении Мелании Степанян Metaratings.

Ранее ФФККР не одобрила переход Вероники Жилиной, тренирующейся в академии Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана и Ивана Попова в Узбекистан. При этом, помимо Акоповой/Рахманина, разрешили перейти в Израиль фигуристке Марии Нехаевой.