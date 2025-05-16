Загитова: радует, что у Губерниева много свободного времени комментировать происходящее

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о том, что известный журналист Дмитрий Губерниев комментирует многие вещи, относящиеся к ней. В частности, он поддержал инициативу по тому, чтобы посвятить Загитовой медаль на «Аллее славы».

– Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вы заслуживаете быть на Аллее славы, и признался, что его «гордость берёт». При том что ранее он критиковал вас как ведущую и давал советы. Как вы к нему относитесь? Пригодились ли его советы?

– Я очень благодарна, что мою победу помнят и ценят. Я выступала от лица всей страны и рада, что принесла России победу. Вдвойне приятно, что теперь на Аллее славы есть и моя медаль, наравне с другими именитыми спортсменами.

Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка – например, увлекаюсь гончарным делом, – приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

Ранее Губерниев публично пристыдил Загитову за очередную орфографическую ошибку. Одну из своих публикаций спортсменка подписала словом «помошница».