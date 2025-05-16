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Загитова — об изменениях во внешности: кто меня порицает, сам не решается на эксперименты

Загитова — об изменениях во внешности: кто меня порицает, сам не решается на эксперименты
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась об изменениях в своей внешности в последние годы.

«Я считаю, что любой человек может самовыражаться. Каждому из нас хочется время от времени сменить имидж. Поэтому как я перекрасилась в фиолетовый, так могу сменить цвет на любой другой. Это мой выбор. А кто порицает меня, наверное, тоже хотят поэкспериментировать, но не решаются. Советую им рискнуть и попробовать, не обращая внимания на мнение других людей», – приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

За последний год Загитова уменьшила губы, поменяла несколько причёсок, в том числе перекрасилась в фиолетовый.

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