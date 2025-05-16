Камила Валиева и Никита Нестеров вместе посетили кубковый матч ЦСКА — «Зенит»

19-летняя российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и 32-летний защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров, которым приписывают отношения, вместе посетили матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Во время матча на экране в чаше стадиона показали, как капитан ПХК ЦСКА Никита Нестеров поддерживает побратимов из футбольного клуба. Рядом с ним сидела Камила Валиева. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отметим, что сама Валиева выложила фотографии с матча на личной странице в социальных сетях. При этом Нестерова на фотографиях не было.

Напомним, в январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в допинг-деле и назначил дисквалификацию в течение четырёх лет. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.

В матче ЦСКА — «Зенит» московская команда смогла совершить камбэк и отыграть два мяча. Красно-синие одержали победу в серии пенальти и прошли в Суперфинал Кубка России.