Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева и Никита Нестеров вместе посетили кубковый матч ЦСКА — «Зенит»

Камила Валиева и Никита Нестеров вместе посетили кубковый матч ЦСКА — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

19-летняя российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и 32-летний защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров, которым приписывают отношения, вместе посетили матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Во время матча на экране в чаше стадиона показали, как капитан ПХК ЦСКА Никита Нестеров поддерживает побратимов из футбольного клуба. Рядом с ним сидела Камила Валиева. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отметим, что сама Валиева выложила фотографии с матча на личной странице в социальных сетях. При этом Нестерова на фотографиях не было.

Напомним, в январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в допинг-деле и назначил дисквалификацию в течение четырёх лет. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.

В матче ЦСКА — «Зенит» московская команда смогла совершить камбэк и отыграть два мяча. Красно-синие одержали победу в серии пенальти и прошли в Суперфинал Кубка России.

Материалы по теме
Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьёв уже выбрали дату свадьбы
Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьёв уже выбрали дату свадьбы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android