Губерниев — о недопуске танцоров и парников на ОИ: мнение про бойкот засуньте себе в жопу

Известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о недопуске российских фигуристов, выступающих в парном катании и танцах на льду, к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе лидерам сборной — Мишиной/Галлямову, Степановой/Букину.

«Пусть те, кто выражает такое мнение, сами бойкотируют. При чём здесь фигуристы, спортсмены? Они сами решат, ехать им или нет. А мнение про бойкот в жопу засуньте. Думаю, что мирные переговоры в Стамбуле к чему-то приведут, и тогда ситуация с допуском российских спортсменов серьёзно изменится», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что российские фигуристы, которым ISU отказал в нейтральном статусе, рассматривают возможность апелляции на решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).