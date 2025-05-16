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«Смотрю на Алину — и мне хочется взять в руки книжку». Губерниев ярко ответил Загитовой

«Смотрю на Алину — и мне хочется взять в руки книжку». Губерниев ярко ответил Загитовой
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Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о том, что у него «много свободного времени комментировать происходящее». Ранее Губерниев публично пристыдил Загитову за очередную орфографическую ошибку. Одну из своих публикаций спортсменка подписала словом «помошница».

«Безусловно, я не столь загружен, как Алина Загитова, потому что она супервостребована. И мы действительно берём с неё пример. Я вот смотрю на Загитову — и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку… Прочитать литературу про Великую Отечественную войну. Как известно, Алина очень много внимания уделяет и историческим аспектам! Алина делает всё, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить ещё и на нас. И на меня в частности. Я ей могу сказать только спасибо», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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