Роднина — о Валиевой: не знаю, с чем связана её популярность. Она не спортсменка

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионке мира среди юниоров россиянке Камиле Валиевой.

«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу. В своё время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в своё время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах. Не знаю, с чем связана её популярность сейчас. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — приводит слова Родниной Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.