Евгений и Александр Плющенко показали, как прыгают параллельный тройной тулуп

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 12-летний сын Александр (Гном Гномыч) прыгнули параллельный тройной тулуп. Соответствующее видео появилось на странице Евгения в социальных сетях.

«Как папа (42 года), как сын (12 лет). Тройной тулуп сделан», — подписал публикацию Плющенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Плющенко выступал на соревнованиях в Московской области по первому спортивному разряду у юношей. Он выиграл эти старты, так как был единственным участником.

Также младший Плющенко участвовал в Мемориале Станислава Жука. Там он занял 18-е место. После этого выступления мама фигуриста Яна Рудковская заявила, что её сын сражался с юношами, которые старше его на несколько лет.