«У нас высокие ожидания». Федерация фигурного катания Армении — об экс-россиянке Титовой

Президент федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян высказалась о будущем бывшей российской фигуристки Софьи Титовой. Спортсменка представляет новую сборную с 2024 года.

«Титова сейчас выступает на юношеских турнирах. Ждём, как она вырастет и будет кататься уже во взрослых соревнованиях. У нас высокие ожидания от Титовой», — приводит слова Степанян Metaratings.

Напомним, Софья Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая 2024 года, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Спортсменка выступила за новую сборную на юниорском чемпионате мира этого года, где заняла 20-е место.