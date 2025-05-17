«Стиль бомжа, как я это называю». Алина Загитова показала свой новый образ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала новый образ. Соответствующее видео спортсменка опубликовала на личной странице в социальных сетях.

«Называется, надела всё, что под руку попалось. Посмотрите. Стиль бомжа, как я называю. Прошу заметить, аксессуары. Обувь. Ну и я быстро убегаю по своим делам», – сказала Загитова в видео.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.