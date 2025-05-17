Рудковская — о рейтинге Forbes «30 до 30»: нет Гном Гномыча, который имеет 10 контрактов

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, ярко прокомментировала список номинантов Forbes на звание самых перспективных россиян до 30 лет в 2025 году, который несколько дней назад был опубликован на сайте соответствующего журнала. Рудковская шутливо намекнула на то, что там не хватает её сына Александра Плющенко (Гном Гномыча).

«Какие маленькие лица попали в лонг-лист Forbes «30 до 30»! В список ожидаемо попали исполнительны песни «Сигма бой» Betsy и Мария Янковская — эти две зажигалочки покорили полмира! Но мне кажется, что здесь не хватает одного мальчика-фигуриста, который только за прошлый год откатал 60 шоу и получил более 10 рекламных контрактов?))) шучу, конечно! Ну и удивительно, что прошлогодний лидер и лицо прошлогоднего рейтинга — Саша Трусова, как и все остальные фигуристы, и вовсе пропали из рейтинга! Что случилось? Вопрос!» — написала Рудковская на личной странице в социальных сетях.

Ранее Рудковская обращалась к подписчикам, которые критикуют её сына. Продюсер уточнила, что Гном Гномыч в свои 12 лет уже заработал квартиру на Патриарших прудах.