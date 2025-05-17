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Тарасова: Загитова становится всё лучше в сфере журналистики. Ей что, физику преподавать?

Тарасова: Загитова становится всё лучше в сфере журналистики. Ей что, физику преподавать?
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах олимпийской чемпионки 2018 года Алина Загитовой стать хорошей журналисткой.

«Это её жизнь, её выбор. Она куда хочет, туда и идёт. Алина сама определяет направление. В сфере журналистики она становится всё лучше и лучше. Загитова многому учится. Не думаю о том, в чём ей нужно добавить. Чем заниматься после спорта — исключительно вопрос Алины. В какой деятельности Загитова должна была себя найти, если не в этой? Физику пойти преподавать или что?» — приводит слова Загитовой Sport24.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.

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