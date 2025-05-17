Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой из-за дороговизны — источник

Власти Республики Татарстан не согласовали проект школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой по причине дороговизны, сообщает «Бизнес Онлайн».

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать всё по классике: лёд, раздевалки, тренажёрный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», – говорится в материале издания.

Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования. При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов постоянно заявлял, что Алина приезжает в Казань решать вопросы открытия будущей школы.