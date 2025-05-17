Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Губерниев: вернётся Валиева в спорт и всех победит. Она в расцвете сил

Дмитрий Губерниев: вернётся Валиева в спорт и всех победит. Она в расцвете сил
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциальном возвращении в спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Время быстро летит, а Камила Валиева не растеряла форму. Она находится в прекрасной физической и психологической форме перед своим возвращением. Вернётся Валиева и всех победит. Глядишь, и мы все вместе вернёмся. Она в расцвете сил сейчас, она прекрасна, у неё запредельный уровень мастерства, мотивация тоже», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Материалы по теме
Роднина — о Валиевой: не знаю, с чем связана её популярность. Она не спортсменка
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android