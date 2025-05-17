Дмитрий Губерниев: вернётся Валиева в спорт и всех победит. Она в расцвете сил

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциальном возвращении в спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Время быстро летит, а Камила Валиева не растеряла форму. Она находится в прекрасной физической и психологической форме перед своим возвращением. Вернётся Валиева и всех победит. Глядишь, и мы все вместе вернёмся. Она в расцвете сил сейчас, она прекрасна, у неё запредельный уровень мастерства, мотивация тоже», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.